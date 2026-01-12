Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры момента смертельного ДТП в ХМАО, где загорелся грузовик. Видео

Смертельное ДТП двух большегрузов днем 12 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где погиб один из водителей, попал на видеорегистратор очевидца трагедии. Кадры опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка!».

После столкновения грузовики моментально вспыхнули.

Смертельное ДТП двух большегрузов днем 12 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где погиб один из водителей, попал на видеорегистратор очевидца трагедии. Кадры опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка!».

«Момент ДТП попал на видео. В Нефтеюганском районе произошло столкновение двух большегрузов», — гласит подпись к видео.

Причиной трагедии стал выезд большегруза MAN на встречную полосу. Там он влетел в КАМАЗ. От удара автомобили загорелись, так как в одном из них перевозилось дизельное топливо.