Появились кадры момента смертельного ДТП в ХМАО, где загорелся грузовик. Видео

После столкновения грузовики моментально вспыхнули.
Смертельное ДТП двух большегрузов днем 12 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где погиб один из водителей, попал на видеорегистратор очевидца трагедии. Кадры опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка!».
«Момент ДТП попал на видео. В Нефтеюганском районе произошло столкновение двух большегрузов», — гласит подпись к видео.
Причиной трагедии стал выезд большегруза MAN на встречную полосу. Там он влетел в КАМАЗ. От удара автомобили загорелись, так как в одном из них перевозилось дизельное топливо.