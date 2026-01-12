Расчёты ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников над регионами РФ за три часа

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество украинских беспилотников — 36 — сбили над территорией Республики Крым. 14 БПЛА ликвидировали над Орловской областью, восемь — над Липецкой областью. По шесть дронов уничтожили над акваторией Азовского моря и над акваторией Чёрного моря. Четыре дрона перехватили над Тульской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников, произошедшей в ночь на минувшее воскресенье, в Воронеже зафиксированы повреждения 12 многоквартирных домов, 43 частных домовладений и 86 транспортных средств. Напомним, на выходных Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.
