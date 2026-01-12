Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников над регионами РФ за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 78 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество украинских беспилотников — 36 — сбили над территорией Республики Крым. 14 БПЛА ликвидировали над Орловской областью, восемь — над Липецкой областью. По шесть дронов уничтожили над акваторией Азовского моря и над акваторией Чёрного моря. Четыре дрона перехватили над Тульской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников, произошедшей в ночь на минувшее воскресенье, в Воронеже зафиксированы повреждения 12 многоквартирных домов, 43 частных домовладений и 86 транспортных средств. Напомним, на выходных Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше