Силы ПВО за три часа сбили 78 БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 78 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, над территорией Республики Крым было нейтрализовано 36 дронов, в Орловской области уничтожили 14 БПЛА, в Липецкой — восемь. Шесть дронов сбили над Азовским морем, еще шесть — над Черным морем. Над Тульской областью было ликвидировано четыре беспилотника, над Брянской — два, над Воронежской и Ростовской областями — по одному.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в селе Страчово Суземского района Брянской области. Находившийся внутри мирный житель погиб.