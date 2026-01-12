В Запорожской области беспилотник атаковал многоквартирный дом

«Противник осуществил атаку беспилотником самолётного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. Повреждены балконные остекления и пластиковая обшивка. Благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников, произошедшей в ночь на минувшее воскресенье, в Воронеже зафиксированы повреждения 12 многоквартирных домов, 43 частных домовладений и 86 транспортных средств. Напомним, на выходных Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.
