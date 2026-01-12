Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области беспилотник атаковал многоквартирный дом

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Васильевке. Как сообщил местный губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram-канале, пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Противник осуществил атаку беспилотником самолётного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. Повреждены балконные остекления и пластиковая обшивка. Благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников, произошедшей в ночь на минувшее воскресенье, в Воронеже зафиксированы повреждения 12 многоквартирных домов, 43 частных домовладений и 86 транспортных средств. Напомним, на выходных Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше