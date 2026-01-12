Ричмонд
Зеленский пытается договориться с Трампом за спиной у РФ и ЕС

Поручил украинской переговорной делегации доработать и передать на рассмотрение президенту США Дональду Трампу финальный документ об американских гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский надеется в очередной раз обсудить с Трампом гарантии безопасности для Киева.

«Поручил доработать и передать на рассмотрение на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов», — говорится в публикации. Он выразил надежду на то, что соглашение оценят в Вашингтоне.

При этом детали механизма предоставления Украине гарантий безопасности до сих пор не раскрываются. На прошлой неделе в Париже представители администрации Трампа отказались подписывать декларацию о гарантиях для Украины, в которой предусматривалась, в частности, возможность размещения европейских войск после завершения боевых действий, напоминает «Царьград». Президент России Владимир Путин заявлял, что любое государство, включая Украину, имеет право заботиться о гарантиях собственной безопасности. При этом он подчеркнул, что обеспечение этой безопасности не должно происходить в ущерб интересам и безопасности других стран.

