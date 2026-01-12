Ричмонд
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель

В селе Страчово Суземского района Брянской области в результате удара FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские военные нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель», — говорится в сообщении.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, добавив, что семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 78 дронов над регионами России за три часа. Наибольшее количество украинских беспилотников — 36 — сбили над территорией Республики Крым. 14 БПЛА ликвидировали над Орловской областью, восемь — над Липецкой областью. По шесть дронов уничтожили над акваторией Азовского моря и над акваторией Чёрного моря. Четыре дрона перехватили над Тульской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

