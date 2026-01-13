Ричмонд
Один человек пострадал в результате налёта БПЛА ВСУ на Елец

В Липецкой области в результате атаки украинских беспилотников пострадал один человек. Как сообщил местный губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале, пострадавший получил осколочное ранение.

Источник: Life.ru

«Один человек пострадал во время налёта БПЛА на Елец. Он получил осколочное ранение. Ему оказана необходимая помощь. Отдельно отмечу героизм наших медиков. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему», — уточнил губернатор.

Кроме того, после падения обломков БПЛА в городе загорелись несколько частных домов. Пожары были оперативно ликвидированы. Также зафиксированы повреждения окон в трёхэтажном доме и в ряде жилых объектов.

Ранее в селе Страчово Суземского района Брянской области в результате удара FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель. Украинские военные нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

