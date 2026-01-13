Один человек пострадал в результате налёта БПЛА ВСУ на Елец

«Один человек пострадал во время налёта БПЛА на Елец. Он получил осколочное ранение. Ему оказана необходимая помощь. Отдельно отмечу героизм наших медиков. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему», — уточнил губернатор.
Кроме того, после падения обломков БПЛА в городе загорелись несколько частных домов. Пожары были оперативно ликвидированы. Также зафиксированы повреждения окон в трёхэтажном доме и в ряде жилых объектов.
Ранее в селе Страчово Суземского района Брянской области в результате удара FPV-дрона ВСУ погиб мирный житель. Украинские военные нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. На месте работают оперативные и экстренные службы.
