НАТО запросила у Турции истребители F-16 для Балтии

«НАТО обратилась к Турции с запросом о размещении истребителей F-16 в странах Балтии на несколько месяцев раньше запланированного времени из-за обеспокоенности действиями России», — приводит агентство слова одного из источников. По данным собеседников агентства, Североатлантический альянс хочет, чтобы турецкие самолеты приступили к патрулированию в Эстонии уже с августа 2026 года, хотя ранее их задействование планировалось на более поздний срок.