НАТО запросила у Турции истребители F-16 для Балтии

НАТО намерена использовать истребители в миссии Baltic Air Policing.
НАТО попросила Турцию досрочно направить истребители F-16 для охраны воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«НАТО обратилась к Турции с запросом о размещении истребителей F-16 в странах Балтии на несколько месяцев раньше запланированного времени из-за обеспокоенности действиями России», — приводит агентство слова одного из источников. По данным собеседников агентства, Североатлантический альянс хочет, чтобы турецкие самолеты приступили к патрулированию в Эстонии уже с августа 2026 года, хотя ранее их задействование планировалось на более поздний срок.
Контроль воздушного пространства стран Балтии, не располагающих собственными военно-воздушными силами, возложен на государства — члены НАТО. С 2004 года истребители альянса на ротационной основе размещаются на авиабазе Зокняй в Литве. В 2014 году в рамках этой миссии была развернута дополнительная авиагруппа на базе Эмари в Эстонии, пишет «Царьград».