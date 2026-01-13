Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО запросила у Турции истребители F-16 для Балтии

НАТО попросила Турцию досрочно направить истребители F-16 для охраны воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

НАТО намерена использовать истребители в миссии Baltic Air Policing.

НАТО попросила Турцию досрочно направить истребители F-16 для охраны воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«НАТО обратилась к Турции с запросом о размещении истребителей F-16 в странах Балтии на несколько месяцев раньше запланированного времени из-за обеспокоенности действиями России», — приводит агентство слова одного из источников. По данным собеседников агентства, Североатлантический альянс хочет, чтобы турецкие самолеты приступили к патрулированию в Эстонии уже с августа 2026 года, хотя ранее их задействование планировалось на более поздний срок.

Контроль воздушного пространства стран Балтии, не располагающих собственными военно-воздушными силами, возложен на государства — члены НАТО. С 2004 года истребители альянса на ротационной основе размещаются на авиабазе Зокняй в Литве. В 2014 году в рамках этой миссии была развернута дополнительная авиагруппа на базе Эмари в Эстонии, пишет «Царьград».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше