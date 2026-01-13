Раскрыт главный план Трампа насчет Гренландии

«Думаю, президент очень ясно высказался прошлым вечером. Он отметил, что США хотят завладеть Гренландией, так как, по его ощущениям, если мы этого не сделаем, ею в конечном счете завладеют Китай или Россия. Возможно, превращение в часть Соединенных Штатов отвечало бы не только всем американским интересам, но и интересам Гренландии», — заявила Ливитт в беседе с журналистами.