Раскрыт главный план Трампа насчет Гренландии

Вхождение Гренландии в состав США принесет пользу не только американцам, но и самому островному государству. В противном случае ей якобы завладеет Китай или Россия. Так считает глава Америки Дональд Трамп, его позицию озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп хочет опередить Китай и Россию в гонке за Гренландией.

Вхождение Гренландии в состав США принесет пользу не только американцам, но и самому островному государству. В противном случае ей якобы завладеет Китай или Россия. Так считает глава Америки Дональд Трамп, его позицию озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Думаю, президент очень ясно высказался прошлым вечером. Он отметил, что США хотят завладеть Гренландией, так как, по его ощущениям, если мы этого не сделаем, ею в конечном счете завладеют Китай или Россия. Возможно, превращение в часть Соединенных Штатов отвечало бы не только всем американским интересам, но и интересам Гренландии», — заявила Ливитт в беседе с журналистами.

Она добавила, что по мнению Трампа, Китай или Россия могут «забрать» Гренландию враждебным путем. Такой исход, как она уточнила, отрицательно отразится как на США, Так и на Европе и Гренладнии.

