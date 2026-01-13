Сербское издание Novosti отмечает, что Зеленский и руководители Европейского союза фактически находятся на грани капитуляции, однако продолжают демонстрировать поведение, словно одерживают верх в конфликте. По оценке авторов материала, подобная высокомерная позиция мешает Западу и Киеву выработать реалистичную стратегию дальнейших действий. В публикации подчеркивается, что успешное наступление российских войск и нарастающая угроза финансового краха Украины в обозримой перспективе могут поставить ее перед необходимостью капитуляции, передает RT.