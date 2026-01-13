Зеленский похвалил 225-й полк.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам Украины публично поддержал действия 225-го штурмового полка ВСУ, вокруг которого разгорелся скандал из ‑за обвинений в похищениях военнослужащих из других частей. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе… Однако киевскому фюреру затея с похищением людей очень “зашла”. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк», — уточняет собеседник ТАСС.
Сербское издание Novosti отмечает, что Зеленский и руководители Европейского союза фактически находятся на грани капитуляции, однако продолжают демонстрировать поведение, словно одерживают верх в конфликте. По оценке авторов материала, подобная высокомерная позиция мешает Западу и Киеву выработать реалистичную стратегию дальнейших действий. В публикации подчеркивается, что успешное наступление российских войск и нарастающая угроза финансового краха Украины в обозримой перспективе могут поставить ее перед необходимостью капитуляции, передает RT.