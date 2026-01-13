Приют с десятками истощенных и мертвых собак обнаружили в Перми

В Перми волонтеры обнаружили частный приют, в котором содержатся десятки истощенных и погибших собак. Об этом стало известно в понедельник, 12 января.
Инцидент произошел в Кировском районе города. По данным очевидцев, на территории учреждения находилось 50−60 животных в тяжелом состоянии: многие были крайне истощены, некоторые не могли ходить. Добровольцы также обнаружили тела погибших собак, часть из которых хранилась в морозильных камерах.
— Они лежали в вольерах и будках, свернувшись клубочками. Кто-то глодал останки умерших сородичей, часть трупов лежали в больших морозильных камерах, — рассказал изданию «КП» один из прибывших на место добровольцев.
Волонтеры вызвали полицию. Руководитель приюта отверг обвинения, заявив, что гибель животных связана с эпидемией энтерита, а представителя учреждения на месте якобы избили. Он намерен подать заявление в правоохранительные органы.
В конце декабря добровольцы вызволили из квартиры в Тольятти 132 собаки мелких пород. Псы были сильно истощены из-за длительного недоедания, страдали от обезвоживания и никогда не получали ветеринарного ухода.