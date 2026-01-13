Приют с десятками истощенных и мертвых собак обнаружили в Перми

Инцидент произошел в Кировском районе города. По данным очевидцев, на территории учреждения находилось 50−60 животных в тяжелом состоянии: многие были крайне истощены, некоторые не могли ходить. Добровольцы также обнаружили тела погибших собак, часть из которых хранилась в морозильных камерах.