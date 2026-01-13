В Янгиюле вынесли приговор по резонансному делу живодера, выращивавшего и поедавшего собак

Однако на этом история не закончилась. Дело вызвало ожесточённую дискуссию в соцсетях. Некоторые пользователи недоумевали, за что вообще судить этих людей, указывая, что в стране ежедневно убивают коров, баранов и других животных, мясо которых идёт в пищу. Главный вопрос звучал так: где проходит грань — почему одних животных убивать можно, а других нельзя?