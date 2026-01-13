В Янгиюле вынесли приговор по резонансному делу живодера, выращивавшего и поедавшего собак

Как сообщил профильный телеграм-канал о защите животных Animal life in Uzbekistan, в ходе дополнительных следственных мероприятий выяснилось, что к происходившему были причастны ещё несколько человек. В итоге по делу проходили четверо фигурантов.
По решению суда живодер и двое его сообщников были признаны виновными и получили наказание в виде 10 суток административного ареста каждый. Ещё один человек был оправдан, его участие в убийстве и жестоком обращении с животными подтверждено не было.
Осуждённые понесли ответственность за убийство и жестокое обращение с домашними животными — собаками и щенками, которых они сами содержали. Достаточно ли это наказание — каждый решит для себя сам.
Однако на этом история не закончилась. Дело вызвало ожесточённую дискуссию в соцсетях. Некоторые пользователи недоумевали, за что вообще судить этих людей, указывая, что в стране ежедневно убивают коров, баранов и других животных, мясо которых идёт в пищу. Главный вопрос звучал так: где проходит грань — почему одних животных убивать можно, а других нельзя?
На первый взгляд такой аргумент кажется «логичным», но на деле он подменяет понятия. Если следовать логике «раз корову можно, значит можно и всё остальное», то возникает закономерный вопрос: где тогда остановка?
Сегодня — собаки. Завтра — любые формы насилия, оправданные личными взглядами, в том числе и убийство человека. Именно поэтому общество и государство проводят чёткие границы.
Этот процесс — не про гастрономические предпочтения. Он про жестокость, границы дозволенного и способность общества отличать норму от патологии. И если мы перестаём видеть разницу между животноводством и издевательством, вопрос уже не в собаках. Вопрос — в нас самих.