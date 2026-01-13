В Челябинской области в ДТП с участием школьного автобуса пострадали трое детей. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области.
Инцидент случился вечером 12 января на 17-м километре автодороги, ведущей к Екатеринбургу, на территории Сосновского района. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «посёлок Рощино — посёлок Славино», не заметил буксируемый экскаватором погрузчик, что привело к столкновению.
В результате аварии травмы получили трое детей 2012 года рождения — два мальчика и девочка. На месте работали сотрудники экстренных служб. Для выяснения всех деталей случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в результате серьёзной аварии на федеральной трассе «Урал» в Челябинской области погибли двое, ещё трое человек, включая младенца, получили травмы. Водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, скончались на месте. В больницу доставлены ещё три человека: женщина-пассажир Renault, находившийся в автолюльке младенец 2024 года рождения и пассажир встречного Geely.
