В Челябинской области в ДТП с участием школьного автобуса пострадали трое детей

Ранее в результате серьёзной аварии на федеральной трассе «Урал» в Челябинской области погибли двое, ещё трое человек, включая младенца, получили травмы. Водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, скончались на месте. В больницу доставлены ещё три человека: женщина-пассажир Renault, находившийся в автолюльке младенец 2024 года рождения и пассажир встречного Geely.