Иностранец пытался переправить за границу украинцев в грузовике с пивом

Сообщается, что стоимость такой незаконной услуги составляла от 6 до 13 тысяч евро с каждого человека. При задержании в пункте пропуска «Мамалыга» у организатора было изъято 34 тысячи евро.
Также в Ивано-Франковской области задержан 75-летний местный житель, который предлагал за 12,5 тысячи евро помочь мужчинам выехать в Молдову. По обоим эпизодам проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Раде хотят принять законопроект, который лишает мужчин старше 25 лет права на отсрочку от мобилизации при поступлении в высшие и профессиональные учебные заведения. Глава комитета по безопасности Украины Сергей Бабак в эфире телемарафона заявил, что такая инициатива якобы необходима для безопасности страны. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* пожаловался на коррупцию в системе ТЦК, а также проблемы с дезертирством в Вооружённых силах Украины.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.