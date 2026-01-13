Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранец пытался переправить за границу украинцев в грузовике с пивом

На территории Черновицкой области правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза за границу семерых граждан Украины. По данным Генпрокуратуры, иностранный гражданин организовал переправку, спрятав людей в грузовом автомобиле, перевозившем пиво.

Источник: Life.ru

Сообщается, что стоимость такой незаконной услуги составляла от 6 до 13 тысяч евро с каждого человека. При задержании в пункте пропуска «Мамалыга» у организатора было изъято 34 тысячи евро.

Также в Ивано-Франковской области задержан 75-летний местный житель, который предлагал за 12,5 тысячи евро помочь мужчинам выехать в Молдову. По обоим эпизодам проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят принять законопроект, который лишает мужчин старше 25 лет права на отсрочку от мобилизации при поступлении в высшие и профессиональные учебные заведения. Глава комитета по безопасности Украины Сергей Бабак в эфире телемарафона заявил, что такая инициатива якобы необходима для безопасности страны. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* пожаловался на коррупцию в системе ТЦК, а также проблемы с дезертирством в Вооружённых силах Украины.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше