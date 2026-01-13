Иностранец пытался переправить за границу украинцев в грузовике с пивом

Ранее сообщалось, что в Раде хотят принять законопроект, который лишает мужчин старше 25 лет права на отсрочку от мобилизации при поступлении в высшие и профессиональные учебные заведения. Глава комитета по безопасности Украины Сергей Бабак в эфире телемарафона заявил, что такая инициатива якобы необходима для безопасности страны. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* пожаловался на коррупцию в системе ТЦК, а также проблемы с дезертирством в Вооружённых силах Украины.