В США сделали дерзкое заявление об ударе «Орешником»

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты “Орешник”, способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — заявила зампостпреда США при ООН. По ее мнению, это является очередным этапом «эскалации», носящей опасный и необъяснимый характер.