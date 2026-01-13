Бердянск и округ в Запорожской области обесточены

В Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области энергетики устраняют последствия аварии, оставившей территории без электричества. Об этом во вторник, 13 января, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Глава региона уточнил, что социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Генераторы обеспечивают работу систем водоснабжения и другой критической инфраструктуры города. Он подчеркнул, что ведутся активные работы по полному восстановлению основного электроснабжения в округе.
— Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Более тысячи домов в Киеве остаются без отопления. Об этом 11 января сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В личном блоге он заявил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается «очень сложной», а морозы, которые сохранятся в регионе в ближайшие дни, лишь усугубляют обстановку.