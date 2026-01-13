Ричмонд
Пьяный офицер ВСУ погиб в ДТП в Сумской области

Офицер штаба оперативного командования «Север» Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб в аварии в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По информации источника, причиной ДТП стало управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Погибшим оказался капитан Александр Александрович Онищук 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

«В Сумской области в результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования “Север” ВСУ. Им оказался капитан Онищук Александр Александрович 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного», — уточнил представитель силовых структур.

Отмечается, что ранее Онищук уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, что подтверждается данными реестра правонарушений.

Ранее сообщалось, что командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады (отмбр) ВСУ Владимир Фокин проводит перестановки в офицерском составе, отправляя неугодных военнослужащих в штурмовые подразделения на передовую. Как утверждают российские силовые структуры, освободившиеся должности занимают бойцы из формирования «Азов»*, а также родственники комбрига. Отстраняя опытных офицеров, Фокин, якобы, сосредоточился на публичной активности и продвижении в социальных сетях, что, по мнению источника, негативно сказывается на управлении подразделением.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.