Пьяный офицер ВСУ погиб в ДТП в Сумской области

Ранее сообщалось, что командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады (отмбр) ВСУ Владимир Фокин проводит перестановки в офицерском составе, отправляя неугодных военнослужащих в штурмовые подразделения на передовую. Как утверждают российские силовые структуры, освободившиеся должности занимают бойцы из формирования «Азов»*, а также родственники комбрига. Отстраняя опытных офицеров, Фокин, якобы, сосредоточился на публичной активности и продвижении в социальных сетях, что, по мнению источника, негативно сказывается на управлении подразделением.