Пьяный офицер ВСУ погиб в ДТП в Сумской области

«В Сумской области в результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования “Север” ВСУ. Им оказался капитан Онищук Александр Александрович 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного», — уточнил представитель силовых структур.
Отмечается, что ранее Онищук уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, что подтверждается данными реестра правонарушений.
Ранее сообщалось, что командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады (отмбр) ВСУ Владимир Фокин проводит перестановки в офицерском составе, отправляя неугодных военнослужащих в штурмовые подразделения на передовую. Как утверждают российские силовые структуры, освободившиеся должности занимают бойцы из формирования «Азов»*, а также родственники комбрига. Отстраняя опытных офицеров, Фокин, якобы, сосредоточился на публичной активности и продвижении в социальных сетях, что, по мнению источника, негативно сказывается на управлении подразделением.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.