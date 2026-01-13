Небензя: Более 360 мирных жителей пострадали от атак ВСУ в декабре 2025 года

Ранее российские военные нанесли масштабные удары по объектам на Украине в 157 районах. По данным ведомства, поражены военные аэродромы, завод по производству и склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ. Также удары пришлись на объекты энергетики и логистики, работающие на украинскую армию, и пункты размещения военных формирований и иностранных наемников. Для этого была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.