Небензя: Более 360 мирных жителей пострадали от атак ВСУ в декабре 2025 года

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя озвучил данные о жертвах среди гражданского населения в результате атак Вооружённых сил Украины. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, он сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей.

Источник: Life.ru

По словам российского дипломата, 56 человек погибли. Заседание было инициировано по запросу ряда западных стран.

Ранее российские военные нанесли масштабные удары по объектам на Украине в 157 районах. По данным ведомства, поражены военные аэродромы, завод по производству и склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ. Также удары пришлись на объекты энергетики и логистики, работающие на украинскую армию, и пункты размещения военных формирований и иностранных наемников. Для этого была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

