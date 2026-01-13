Небензя: Россия будет использовать военные методы на Украине

Москва намерена продолжать решать конфликт на Украине военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на «реалистичные» условия переговоров. Об этом он сообщил на открытом заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.