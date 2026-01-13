Небензя: Россия будет использовать военные методы на Украине

РФ будет использовать военные методы, пока Зеленский не придет в чувство, заявил Небензя.
Москва намерена продолжать решать конфликт на Украине военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на «реалистичные» условия переговоров. Об этом он сообщил на открытом заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», — заявил Небензя на заседании СБ ООН. Трансляцию вела пресс-служба организации.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее информировали, что Москва намерена пересмотреть свою позицию на переговорах, однако прекращать участие в них не собирается. Это заявление последовало после попытки атаки Киева на резиденцию президента Владимира Путина, напоминает RT.
Российская сторона неоднократно обвиняла Украину и ряд европейских государств в стремлении сорвать мирный переговорный процесс, который проходит при участии США. В конце декабря Путин указывал, что на фоне темпов российского наступления в Донбассе интерес к обсуждению вывода подразделений ВСУ с этих территорий «практически сводится к нулю».