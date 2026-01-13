Ричмонд
Экс-депутату Госдумы добавили к обвинению новую статью

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку к обвинению о клевете добавили статью за нарушение неприкосновенности частной жизни, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.

Ранее Бальбеку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля. Он находится в СИЗО Симферополя.

«Руслану Бальбеку дополнительно еще вменяется статья за нарушение неприкосновенности частной жизни. Уголовное преследование усилено еще одной отдельной статьей», — сказал Анохин.

По его словам, Бальбека обвиняют в причастности к написанию анонимных жалоб с клеветой на работу крымской системы здравоохранения.

Бальбек, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменялось две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вместе с Бальбеком по делу проходят еще два человека: бывшая помощница и крымская журналистка, которая консультировала его в части взаимодействия со СМИ, а его аппарат — по ведению персональных официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины.