В Харькове, Одессе и Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы произошли на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.
В Харькове зафиксирована серия взрывов.
«В Харькове слышна серия взрывов», — сообщает телеканал «Общественное».
В Одессе также произошло несколько взрывов.
«В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов», — также говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в украинской столице включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Киеве под удар попал один из военных объектов, что привело к серии взрывов и сильному возгоранию.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.