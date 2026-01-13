Ричмонд
В Харькове, Одессе и Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы произошли на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Харькове, Одессе и в Павлограде.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.

В Харькове зафиксирована серия взрывов.

«В Харькове слышна серия взрывов», — сообщает телеканал «Общественное».

В Одессе также произошло несколько взрывов.

«В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов», — также говорится в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в украинской столице включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Киеве под удар попал один из военных объектов, что привело к серии взрывов и сильному возгоранию.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

