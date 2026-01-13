В Харькове, Одессе и Днепропетровской области прогремели взрывы

Узнать больше по теме

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения

Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.