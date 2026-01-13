Небензя предупредил Зеленского об ухудшении условий мира

«Его (Зеленского — ред. URA.RU) предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже», — заявил Небензя на заседании Совбеза по Украине. Он подчеркнул, что российская сторона не видит со стороны Киева готовности к реальным переговорам и фиксирует продолжение курса на эскалацию конфликта.