Небензя обосновал позицию Москвы по мирным переговорам с Украиной.
Условия для возможных мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским будут ухудшаться с каждым днем, так как Москва не видит готовности Киева решить конфликт. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Его (Зеленского — ред. URA.RU) предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже», — заявил Небензя на заседании Совбеза по Украине. Он подчеркнул, что российская сторона не видит со стороны Киева готовности к реальным переговорам и фиксирует продолжение курса на эскалацию конфликта.
Аналогичное заявление ранее прозвучало и со стороны Министерства иностранных дел России. Ведомство сообщило, что переговорная позиция Российской Федерации будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевских властей к практике государственного терроризма. В ночь с 28 на 29 декабря Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки на резиденцию Президента России в Новгородской области, напоминает RT.