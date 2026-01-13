Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя предупредил Зеленского об ухудшении условий мира

Условия для возможных мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским будут ухудшаться с каждым днем, так как Москва не видит готовности Киева решить конфликт. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя обосновал позицию Москвы по мирным переговорам с Украиной.

Условия для возможных мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским будут ухудшаться с каждым днем, так как Москва не видит готовности Киева решить конфликт. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Его (Зеленского — ред. URA.RU) предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже», — заявил Небензя на заседании Совбеза по Украине. Он подчеркнул, что российская сторона не видит со стороны Киева готовности к реальным переговорам и фиксирует продолжение курса на эскалацию конфликта.

Аналогичное заявление ранее прозвучало и со стороны Министерства иностранных дел России. Ведомство сообщило, что переговорная позиция Российской Федерации будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевских властей к практике государственного терроризма. В ночь с 28 на 29 декабря Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки на резиденцию Президента России в Новгородской области, напоминает RT.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше