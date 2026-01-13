Ричмонд
Бердянский муниципальный округ остался без электроснабжения

Бердянский муниципальный округ и город Бердянск остались без света в результате аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее в пяти муниципальных образованиях Запорожской области временно отключили электричество и воду. Всего пострадали более 46 тысяч абонентов. Отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46125 абонентов. Водоснабжение приостановилось в 7 населенных пунктах и затронуло 10869 абонентов.

