Бердянский муниципальный округ остался без электроснабжения

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Ранее в пяти муниципальных образованиях Запорожской области временно отключили электричество и воду. Всего пострадали более 46 тысяч абонентов. Отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46125 абонентов. Водоснабжение приостановилось в 7 населенных пунктах и затронуло 10869 абонентов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.