Бердянский муниципальный округ остался без электроснабжения

Ранее в пяти муниципальных образованиях Запорожской области временно отключили электричество и воду. Всего пострадали более 46 тысяч абонентов. Отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46125 абонентов. Водоснабжение приостановилось в 7 населенных пунктах и затронуло 10869 абонентов.