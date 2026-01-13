Небензя: Атака ВСУ по мирным жителям в Хорлах была заранее спланирована

Небензя отметил, что перед ударом над селом длительное время находился разведывательный беспилотник, что, по его мнению, доказывает осведомленность украинской стороны о цели. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря, где люди встречали Новый год.
Напомним, что ВСУ совершили атаки беспилотниками по гражданским объектам в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Мощность боезаряда одного из дронов достигала 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Не исключено, что к организации удара могли быть причастны британские спецслужбы. После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. По последним данным, число погибших увеличилось до 29 человек, среди жертв двое детей. Общее число пострадавших составляет не менее 60 человек.
Ранее Небензя озвучил данные о жертвах среди гражданского населения в результате атак Вооружённых сил Украины. Он сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей. По словам российского дипломата, 56 человек погибли.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.