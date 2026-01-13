Ричмонд
В итальянской коммуне за первые девять дней 2026 года погибли 14 человек

В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино за первые девять дней 2026 года умерли 14 жителей, что стало беспрецедентным событием для муниципалитета с населением около 12 тысяч человек. Мэр Марио Аньелли отметил, что такого показателя смертности здесь не наблюдалось даже во времена пандемии COVID-19. Об этом пишет Corriere Florentino.

Источник: Life.ru

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свои искренние соболезнования всем 14 семьям, а их было немало, которые в первые девять дней этого года потеряли своих близких всех возрастов. Это необычно высокий показатель смертности, учитывая, что за весь прошлый год нас покинули 133 человека», — написал Аньелли в личном блоге.

Все кладбища и часовни города переполнены. Издание отмечает, что ни одна из смертей не является следствием врачебной ошибки: в некоторых случаях это онкология терминальной стадии или старость. Кроме того, в начале года произошла вспышка гриппа.

