В итальянской коммуне за первые девять дней 2026 года погибли 14 человек

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свои искренние соболезнования всем 14 семьям, а их было немало, которые в первые девять дней этого года потеряли своих близких всех возрастов. Это необычно высокий показатель смертности, учитывая, что за весь прошлый год нас покинули 133 человека», — написал Аньелли в личном блоге.
Все кладбища и часовни города переполнены. Издание отмечает, что ни одна из смертей не является следствием врачебной ошибки: в некоторых случаях это онкология терминальной стадии или старость. Кроме того, в начале года произошла вспышка гриппа.
А ранее турист подхватил тяжёлую инфекцию после участия в ритуале очищения в священном источнике на Бали. Спустя полгода после поездки у мужчины начались серьёзные кожные высыпания, сопровождающиеся зудом и акне. Диагноз «бластоцистоз», вызванный паразитами, был установлен лишь после анализа на бластоцистов.
