Бывшему депутату Госдумы Бальбеку добавили к обвинению новую статью

Ранее Life.ru писал, что бриллиант стоимостью более 112 млн рублей, изъятый у председателя совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» (ТБСС) Сергея Хирьякова, передан следствию. Драгоценный камень был изъят у бизнесмена в ходе предварительного следствия по делу о даче взятки одному из чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС). Суд также оставил в силе арест на банковский счет Хирьякова, на котором находится более 195,5 млн рублей, до исполнения приговора в части выплаты штрафа. Хирьяков и его деловой партнёр Александр Раковский признаны виновными в даче взятки в крупном размере. Суд назначил им штраф в доход государства в размере семидесятикратной суммы взятки — 165,2 млн рублей, однако с учётом срока содержания под стражей и ограничений сумма была снижена до 163,2 млн рублей.