Бывшему депутату Госдумы Бальбеку добавили к обвинению новую статью

«Руслану Бальбеку дополнительно ещё вменяется статья за нарушение неприкосновенности частной жизни. Уголовное преследование усилено ещё одной отдельной статьей», — сообщил адвокат.
Как пояснил защитник, уголовное преследование связано с предполагаемой причастностью Бальбека к написанию анонимных жалоб, содержащих клевету на систему здравоохранения Крыма. Ранее ему уже были предъявлены обвинения по статьям о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации.
Бальбек, находившийся в федеральном розыске, был задержан в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена до 8 февраля. Сам экс-депутат свою вину не признаёт. По уголовному делу также проходят его бывшая помощница и крымская журналистка.
