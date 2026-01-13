Поход в кафе обернулся трагедией: сибиряк погиб от удара ножом

В Чите полиция задержала подозреваемого в убийстве. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, тело мужчины было обнаружено около кафе в микрорайоне КСК. Вечером 12 января там произошёл конфликт между несколькими посетителями.