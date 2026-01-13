Поход в кафе обернулся трагедией: сибиряк погиб от удара ножом

В Чите полиция задержала подозреваемого в убийстве. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, тело мужчины было обнаружено около кафе в микрорайоне КСК. Вечером 12 января там произошёл конфликт между несколькими посетителями.
— 34-летний местный житель попытался заступиться за одного из участников драки, однако получил ножевые ранения, от которых скончался. Преступник скрылся, — пишут в агентстве.
Полиция по горячим следам установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Красночикойского района 1997 года рождения. Его задержали в частном доме на окраине города при поддержке Росгвардии. При обыске в печке был обнаружен нож, предположительно являющийся орудием убийства.
Следователи завели уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска получил семь лет тюрьмы за кражу 10 пачек сигарет.