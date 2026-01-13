Мощнейший циклон бушует на Камчатке — на полуострове отложены все авиарейсы

На трассах, ведущих до Мильково и Усть-Большерецка, движение полностью остановлено из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Власти Камчатки призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Большинство предприятий перешли на удалённый формат работы, а служебный автопарк правительства будет выполнять функции бесплатного такси, перевозя граждан по ключевым городским маршрутам. Циклон подошёл к побережью Камчатки 12 января. По прогнозам синоптиков, непогода, включая лавинную опасность, сохранится ещё несколько дней.
Ранее после мощного снегопада в Москве коммунальные службы вывезли почти 1 млн кубометров снега. За двое суток на снегоплавильные пункты отправили около 0,75 млн кубометров снега, выпавшего с 8 января. В мэрии отметили, что если весь снег загрузить в стандартные железнодорожные полувагоны, понадобилось бы примерно 8 522 вагона общей длиной более 109 км — почти как расстояние от Казанского вокзала до Коломны. Снегоуборочная техника работает круглосуточно, чтобы минимизировать последствия снегопада для транспорта и пешеходов.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.