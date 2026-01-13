Ричмонд
В Киеве и Харькове прогремели новые взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Киеве и в Харькове, где произошла серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, в Харькове прогремела вторая серия взрывов.

«В Харькове снова сообщают о звуках взрывов», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в украинской столице включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

