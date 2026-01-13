В Киеве и Харькове прогремели новые взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, в Харькове прогремела вторая серия взрывов.
«В Харькове снова сообщают о звуках взрывов», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в украинской столице включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.