Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии

РИА Новости: у пропавшего на Кипре Баумгертнера есть гражданство Румынии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. У бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который ранее пропал на Кипре, есть гражданство Румынии, следует из официальных кипрских документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что Владислав Баумгертнер, 1972 года рождения, является гражданином Румынии.

Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.

В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена не известно с 7 января.