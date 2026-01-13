У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. У бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который ранее пропал на Кипре, есть гражданство Румынии, следует из официальных кипрских документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что Владислав Баумгертнер, 1972 года рождения, является гражданином Румынии.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена не известно с 7 января.