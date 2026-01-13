В Приморье более 400 человек стали жертвами мошенников при покупке машин

Жительница Твери обвинила автомеханика в краже и перепродаже трех ее автомобилей по поддельным документам. По заявлению потерпевшей возбудили три уголовных дела. В 2022 году имя мужчины прогремело на всю Россию — тогда автомеханик стал известен как брачный аферист. «Вечерняя Москва» поговорила с потерпевшей и узнала, как она лишилась машин.