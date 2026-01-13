Ричмонд
В Приморье более 400 человек стали жертвами мошенников при покупке машин

В Приморском крае полиция задержала участников крупной мошеннической схемы при продаже японских автомобилей. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в краевом управлении МВД России.

По данным ведомства, жертвами аферистов стали более 400 жителей Приморья и других регионов, которые обратились в полицию после неудачных покупок. Общий ущерб превысил 130 миллионов рублей. Мошенники предлагали машины по заниженным ценам через сеть филиалов во Владивостоке и Находке.

— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий приморскими полицейскими установлено местонахождение предполагаемых участников криминальной схемы и произведено их задержание. По адресам пребывания задержаны семеро жителей города Находки: пятеро мужчин и двое женщин, — говорится в сообщении.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

