В Приморье более 400 человек стали жертвами мошенников при покупке машин

В Приморском крае полиция задержала участников крупной мошеннической схемы при продаже японских автомобилей. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в краевом управлении МВД России.
По данным ведомства, жертвами аферистов стали более 400 жителей Приморья и других регионов, которые обратились в полицию после неудачных покупок. Общий ущерб превысил 130 миллионов рублей. Мошенники предлагали машины по заниженным ценам через сеть филиалов во Владивостоке и Находке.
— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий приморскими полицейскими установлено местонахождение предполагаемых участников криминальной схемы и произведено их задержание. По адресам пребывания задержаны семеро жителей города Находки: пятеро мужчин и двое женщин, — говорится в сообщении.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Жительница Твери обвинила автомеханика в краже и перепродаже трех ее автомобилей по поддельным документам. По заявлению потерпевшей возбудили три уголовных дела. В 2022 году имя мужчины прогремело на всю Россию — тогда автомеханик стал известен как брачный аферист. «Вечерняя Москва» поговорила с потерпевшей и узнала, как она лишилась машин.