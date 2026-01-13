Ричмонд
Детский омбудсмен разобралась в деле о насилии над школьницей в новосибирском селе

В прошлом марте возле одной из сельских школ региона двое учеников совершили насилие над второклассницей. Об этом сообщает издание nsk.aif.ru.

Источник: Сиб.фм

Инцидент стал широко известен после того, как дети выложили в сеть видео с места происшествия.

По словам заместителя уполномоченного по правам ребенка в регионе Юлии Лигостаевой, Надежда Болтенко оперативно отреагировала на случившееся. По её инициативе было проведено заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также коллегия по вопросам профилактической работы в образовательных учреждениях. Кроме того, состоялись рабочие совещания с участием представителей педагогического университета и областного центра диагностики и консультирования.

Лигостаева отметила, что первоначально часть педагогов расценивала произошедшее как детскую игру. Однако детальное изучение вопроса, проведённое детским омбудсменом, выявило пробелы в воспитательной и профилактической работе школы. По итогам проверки для учебного заведения и районной Комиссии по делам несовершеннолетних были подготовлены конкретные рекомендации.

Ранее Сиб.фм приводил объяснения психолога о причинах детской агрессивности. В частности, первую очередь нужно исключить органические поражения и психические отклонения.