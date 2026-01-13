В Новосибирске задержали стрелка, ранившего гвардейца у бара

Инцидент произошёл ночью 2 января. В 04:23 в дежурную часть поступил сигнал тревоги из бара. Прибывшие на место бойцы ГБР услышали выстрел и заметили мужчину, выбегающего из заведения. Его начали преследовать, а на место происшествия направили дополнительные экипажи. Позже было установлено, что в баре был произведён прицельный выстрел, в результате которого пострадал человек.