В Новосибирске задержали стрелка, ранившего гвардейца у бара

В Новосибирске задержан мужчина, который ранее ранил сотрудника группы быстрого реагирования во время стрельбы у круглосуточного бара в Октябрьском районе. Об этом сообщили в Агентстве Безопасности «ГВАРДИЯ».
Инцидент произошёл ночью 2 января. В 04:23 в дежурную часть поступил сигнал тревоги из бара. Прибывшие на место бойцы ГБР услышали выстрел и заметили мужчину, выбегающего из заведения. Его начали преследовать, а на место происшествия направили дополнительные экипажи. Позже было установлено, что в баре был произведён прицельный выстрел, в результате которого пострадал человек.
Стрелка настигли у павильона на улице Ленинградской, 98.
«Хулиган произвёл по ним два выстрела, одним из которых серьёзно ранил бойца ГБР в руку. Именно это обстоятельство и помешало задержать его; нарушителю в тот день удалось скрыться», — отметили в пресс-службе.
Мужчину задержали 10 января около 15:00. Во время задержания он попытался предложить деньги за освобождение, сначала назвав сумму в 500 тысяч рублей, затем увеличив её до миллиона каждому из бойцов. После этого гвардейцы вызвали полицию и передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.
У мужчины изъяли пистолет, магазин с патронами, кастет и нож. Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанному 21 год, он является жителем Новосибирска и ранее уже был судим.
Раненый гвардеец проходит лечение. Пуля задела нерв, из-за чего у него не сгибаются пальцы руки.