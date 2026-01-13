Ричмонд
В Хабаровском крае в новогодние праздники отловили тигра и медведя

Дикие звери на длинных выходных 29 раз появлялись в границах населённых пунктов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае за время новогодних каникул жители 29 раз сообщали о появлении хищников в населённых пунктах. Тигр и медведь после обращений граждан были отловлены экспертами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Животные появлялись у населенных пунктов в Нанайском, Комсомольском, имени Лазо, Вяземском и Бикинском районах. Очевидцы сообщали о них в Единую дежурную диспетчерскую службу.

— С начала года в систему ЕДДС поступали сигналы о появлении диких животных вблизи окрестностях населённых пунктах. Специалисты оперативно выезжали на места и проводили необходимые мероприятия. Сотрудники управления охотничьего хозяйства совместно со службой по охране животного мира оперативно реагировали на каждый вызов, — отметили в Управлении охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

По разрешению Росприроднадзора специалисты отловили одного амурского тигра, по распоряжению краевого управления охотничьего хозяйства — медведя.

Напомним, ветеринарные врачи борются за жизнь найденной в Комсомольском районе маленькой тигрицы.