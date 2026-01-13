В Хабаровском крае в новогодние праздники отловили тигра и медведя

— С начала года в систему ЕДДС поступали сигналы о появлении диких животных вблизи окрестностях населённых пунктах. Специалисты оперативно выезжали на места и проводили необходимые мероприятия. Сотрудники управления охотничьего хозяйства совместно со службой по охране животного мира оперативно реагировали на каждый вызов, — отметили в Управлении охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.