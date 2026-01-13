В США восхитились российским «Орешником»

Публичная реакция на недавние удары ракетами «Орешник» оказалась более сдержанной по сравнению с первыми применениями, что эксперты связывают с привыканием и отсутствием яркой визуализации, пишет «Царьград». При этом аналитики отмечают существенную разницу в траекториях атак по Днепропетровску и Львову, где боеголовки осуществили заход с разных сторон и под более плоским углом. Подобная тактика, затрудняющая работу систем ПВО, указывает на высокую гибкость применения данного оружия против различных стратегических целей.