Дело о крушении вертолета в Забайкалье с гибелью человека направлено в суд

В суд Забайкальского края направлено уголовное дело о крушении вертолёта, произошедшем в мае 2022 года в городе Могоча. Обвиняемым проходит бывший командир воздушного судна. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Восточное межрегиональное СУТ СК России и Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
— По версии следствия, пилот, принимая решение о посадке на площадке «Могоча», нарушил правила безопасности. Он не провёл необходимую подготовку с экипажем, не определил метод посадки и вовремя не заметил признаки неисправности. Из-за чего вертолёт Ми-8Т начал неконтролируемый разворот, потерял высоту и врезался в землю, — пишут в агентстве.
На борту находились 3 члена экипажа, летчик-наблюдатель и 12 парашютистов-пожарных. В катастрофе погиб один человек. Вертолёт был полностью уничтожен, что нанесло ущерб его собственнику более чем на 25 миллионов рублей. Также было уничтожено оборудование парашютистов на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Следствие собрало доказательства, и дело с обвинительным заключением передано в Могочинский районный суд.
