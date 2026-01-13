Водитель Jaguar сжёг мотор на подъёме на улице Часовитина во Владивостоке

Водитель Jaguar поджёг мотор автомобиля, пытаясь въехать по обледенелому подъёму на улице Часовитина во Владивостоке. Машина сгорела, мгновенно став локальным интернет-мемом.
По данным опубликованного в Telegram-канале «Сафонка» сообщения, мужчина в течение продолжительного времени пытался штурмовать скользкий участок дороги, постоянно нажимая на газ и не обращая внимания на пробуксовку.
Очевидцы зафиксировали, что во время многочисленных попыток преодолеть подъём двигатель сильно перегревался, после чего из-под машины пошёл густой дым, а затем началось открытое горение передней части автомобиля.
Судя по сделанным на месте происшествия кадрам, огонь быстро охватил моторный отсек и переднюю часть кузова. Рядом с машиной скопились другие автомобилисты, как помогавшие автомобилисту толкать машину, так и наблюдавшие за происходящим, снимая экстраординарное происшествие на видео. В итоге авто потушили приехавшие пожарные.
В результате инцидента автомобиль получил серьёзные повреждения, а запись с неудачной попыткой заезда по обледенелому склону разошлась по местным пабликам и превратила происшествие на Часовитина в забавный мем. Вот только владельцу Jaguar явно сейчас не до смеха.