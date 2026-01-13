Более полусотни сбитых дронов и пострадавший под Липецком: карта атак БПЛА к 13 января

Над российскими регионами уничтожили почти 80 дронов.
В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчеты ПВО перехватили 78 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, цели были ликвидированы в следующих районах: 36 БПЛА — над территорией Республики Крым, 14 — над Орловской областью, восемь — над Липецкой, по шесть аппаратов — над акваторией Азовского и Черного морей. Также четыре дрона сбили над Тульской областью, два — над Брянской и по одному — над территориями Воронежской и Ростовской областей. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ к 13 января — в материале URA.RU.
Липецкая область.
В результате налета беспилотников на город Елец пострадал один человек Он получил осколочное ранение, ему своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Отдельно губернатор региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале подчеркнул, что автомобиль скорой помощи попал под удар обломков и получил повреждения, однако бригада продолжила следовать к пострадавшему.
Кроме того, в частном секторе обломками БПЛА в одном из домов повреждено остекление. Пострадавших нет. Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Предварительно, раненых не обнаружено.
Помимо прочего, подразделения елецкой пожарной службы оперативно ликвидировали возгорания в нескольких частных домовладениях, возникшие после падения обломков дронов. Повреждения также зафиксированы в остеклении трехэтажного жилого дома и ряде частных домов, заключил глава региона.
Тульская область.
В небе над регионом уничтожили четыре украинских беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушения зданий и объектов инфраструктуры не зафиксированы, сообщил в telegram-канале губернатор области Дмитрий Миляев.
Воронежская область.
Дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник при его подлете к Воронежу. По предварительным данным, разрушений нет, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.
Брянская область.
Системы ПВО уничтожили над территорией региона два беспилотника. По данным из telegram-канала губернатора Александра Богомаза, жертв и разрушений в результате этого нет. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.
В каких регионах вводили опасность атаки БПЛА.
Воронежская область.
В регионе сохраняется угроза применения беспилотников по Воронежу и Нововоронежу. Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории региона.
Липецкая область.
В регионе введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил Игорь Артамонов.
Тульская область.
Сейчас в области по-прежнему сохраняется риск повторных атак дронов ВСУ. Дмитрий Миляев напомнил жителям региона, что при угрозе атаки БПЛА следует воздерживаться от нахождения на открытых пространствах, отойти от окон, а также не вести фото- и видеосъемку работы сил ПВО.
Ивановская область.
В регионе введен режим угрозы атаки беспилотников. Запущена система оповещения о возможных ударах. Спецслужбы осуществляют мониторинг текущей оперативной обстановки, сообщили в оперштабе области в telegram-канале.
Курская область.
В Курской области отменено ранее объявленное предупреждение об авиационной опасности. Об этом сообщили в telegram-канале оперативного штаба региона.
Краснодарский край.
В Новороссийске был снят ранее объявленный сигнал о воздушной тревоге из ‑за угрозы атаки беспилотников. Об этом проинформировал глава города Андрей Кравченко. Информацию передает telegram-канал оперштаба региона.
Также в Анапе на данный момент объявлена угроза применения БПЛА. По информации мэрии города из telegram-канала, при включении сирены с сигналом «Внимание всем» необходимо строго соблюдать следующие рекомендации. При нахождении дома: не покидать жилое помещение и уйти в комнату без окон, также нельзя пользоваться лифтом. При нахождении на улице: немедленно укрыться в цокольном или подвальном помещении ближайшего здания и не оставаться рядом со стенами многоквартирных домов, а также использовать в качестве укрытия автомобили и остановочные павильоны.
Белгородская область.
Угроза атаки беспилотников на территории Белгородского и Прохоровского муниципальных округов официально снята. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС региона.