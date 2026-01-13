Более полусотни сбитых дронов и пострадавший под Липецком: карта атак БПЛА к 13 января

Также в Анапе на данный момент объявлена угроза применения БПЛА. По информации мэрии города из telegram-канала, при включении сирены с сигналом «Внимание всем» необходимо строго соблюдать следующие рекомендации. При нахождении дома: не покидать жилое помещение и уйти в комнату без окон, также нельзя пользоваться лифтом. При нахождении на улице: немедленно укрыться в цокольном или подвальном помещении ближайшего здания и не оставаться рядом со стенами многоквартирных домов, а также использовать в качестве укрытия автомобили и остановочные павильоны.