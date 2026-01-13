Ричмонд
Депутат Кулеш сказал, когда появятся первые зацепки по Усольцевым

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых стала одной из самых громких среди подобного рода дел за последние годы. Когда ждать зацепок по этому делу, рассказал участник поисков Кулеш.

Источник: Аргументы и факты

Расследование таинственного исчезновения семьи Усольцевых, отправившихся в поход в тайге Красноярского края, продолжается. В беседе с aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист и участник поиска Усольцевых Алексей Кулеш поделился мнением, когда в этом загадочном деле могут появиться первые зацепки.

«Будем рассчитывать, что весной-летом появятся зацепки по пропавшим. Когда сойдет снег, в тайге, думаю, найдут останки, части снаряжения, обувь», — сказал он.

Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина 28 сентября 2025 года таинственно исчезли во время однодневного похода к скале Буратинка в Партизанском районе красноярского края. В ходе активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, более тысячи волонтеров исследовали территорию, где пропала семья, в поисках следов. Но ничего не было обнаружено. Основной версией, которую рассматривает СК, является несчастный случай. Также рассматривались криминальные версии и возможность побега из-за проблем с бизнесом. До настоящего времени никаких данных о местонахождении семьи нет.