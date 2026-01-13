Депутат Кулеш сказал, когда появятся первые зацепки по Усольцевым

Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина 28 сентября 2025 года таинственно исчезли во время однодневного похода к скале Буратинка в Партизанском районе красноярского края. В ходе активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, более тысячи волонтеров исследовали территорию, где пропала семья, в поисках следов. Но ничего не было обнаружено. Основной версией, которую рассматривает СК, является несчастный случай. Также рассматривались криминальные версии и возможность побега из-за проблем с бизнесом. До настоящего времени никаких данных о местонахождении семьи нет.