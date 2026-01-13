Депутат Кулеш сказал, когда появятся первые зацепки по Усольцевым

Расследование таинственного исчезновения семьи Усольцевых, отправившихся в поход в тайге Красноярского края, продолжается. В беседе с aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист и участник поиска Усольцевых Алексей Кулеш поделился мнением, когда в этом загадочном деле могут появиться первые зацепки.
«Будем рассчитывать, что весной-летом появятся зацепки по пропавшим. Когда сойдет снег, в тайге, думаю, найдут останки, части снаряжения, обувь», — сказал он.
Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина 28 сентября 2025 года таинственно исчезли во время однодневного похода к скале Буратинка в Партизанском районе красноярского края. В ходе активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, более тысячи волонтеров исследовали территорию, где пропала семья, в поисках следов. Но ничего не было обнаружено. Основной версией, которую рассматривает СК, является несчастный случай. Также рассматривались криминальные версии и возможность побега из-за проблем с бизнесом. До настоящего времени никаких данных о местонахождении семьи нет.