Стало известно, что россиянка передала СБУ видео с бронетехникой РФ

Жительнице Московской области предъявлено обвинение в государственной измене за передачу иностранной разведке видеозаписи стоянки с бронетехникой Вооружённых сил России.

Жительнице Московской области предъявлено обвинение в государственной измене за передачу иностранной разведке видеозаписи стоянки с бронетехникой Вооружённых сил России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным надзорного ведомства, женщина самостоятельно вышла на связь с представителем Службы безопасности Украины и заявила о готовности оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. После установления контакта она получила конкретные инструкции от куратора.

Следствие установило, что в феврале 2024 года обвиняемая осуществила видеосъёмку стоянки с бронетехникой Вооружённых сил РФ. Запись с зафиксированными объектами военного назначения была передана представителю иностранного государства через одну из социальных сетей.

После выявления фактов передачи информации в отношении жительницы Подмосковья возбуждено уголовное дело. Ей вменяется государственная измена. Незаконные действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

