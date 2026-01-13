Стало известно, что россиянка передала СБУ видео с бронетехникой РФ

По данным надзорного ведомства, женщина самостоятельно вышла на связь с представителем Службы безопасности Украины и заявила о готовности оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. После установления контакта она получила конкретные инструкции от куратора.