Мужчину задержали на кладбище с мумиями детей и тремя черепами в сумке

Полиция обнаружила у жителя Пенсильвании останки сотни похищенных людей.
В США задержали мужчину, подозреваемого в осквернении десятков могил и похищении останков около сотни человек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.
«Они были в разном состоянии. Одни подвешены, другие собраны из разных частей. Черепа стояли на полках», — заявил окружной прокурор, описывая содержимое склада, который снимал задержанный. Его слова передает Sky News.
Джонатана Герлаха задержали на кладбище в пригороде Филадельфии с сумкой, в которой находились мумии детей и черепа. В ходе расследования взломов склепов на кладбище Маунт-Мориа полиция обнаружила на арендованном им складе десятки костей и разлагающиеся останки.
Среди изъятых предметов также оказались украшения и кардиостимулятор. Подозреваемый уже признался в краже останков тридцати человек, но его мотивы пока не установлены. Мужчине предъявлены обвинения в кражах, надругательстве над останками и осквернении объектов.