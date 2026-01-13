Ричмонд
Омичка стала уголовницей за помощь сестре

По данным пресс-службы Омского областного суда от понедельника, 12 января 2026 года, жительница областного центра признана виновной по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». На скамье подсудимых вместе с ней оказался знакомый, выступивший «супругом» ее сестры. Собственно, согласно описанию, мотивом для преступного деяния стала «помощь сестре».

Источник: Freepik

«Суд установил, что в период с июня 2021 по декабрь 2022 года Козубуваева Н. А. (1980 г. р.), желая помочь своей сестре — гражданке Кыргызстана Хакимовой Д. — получить разрешение на временное проживание (РВП) в РФ по упрощенной схеме (без квоты), разработала план. Она предложила знакомому, Зубову И. (1962 г. р.), заключить с ее сестрой фиктивный брак за вознаграждение в 10 000 рублей», — приводятся некоторые детали дела в официальной публикации.

Обозначено, что брак был заключен в апреле 2022 года при активном «консультировании» со стороны подсудимой, в результате гражданка Киргизии получила необходимое ей разрешение на временное пребывание в стране. Однако, по сведениям пресс-службы суда, летом 2023 года брак официально признали фиктивным.

В итоге омичке за своеобразную помощь сестре назначено 3 года условно с двухлетним испытательным сроком, аналогичный приговор вынесен в отношении «супруга», с которого в доход государства взыскали «вознаграждение» за вступление в брак. Отношение осужденных к такому вердикту не обнародуется.