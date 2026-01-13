Омичка стала уголовницей за помощь сестре

«Суд установил, что в период с июня 2021 по декабрь 2022 года Козубуваева Н. А. (1980 г. р.), желая помочь своей сестре — гражданке Кыргызстана Хакимовой Д. — получить разрешение на временное проживание (РВП) в РФ по упрощенной схеме (без квоты), разработала план. Она предложила знакомому, Зубову И. (1962 г. р.), заключить с ее сестрой фиктивный брак за вознаграждение в 10 000 рублей», — приводятся некоторые детали дела в официальной публикации.
Обозначено, что брак был заключен в апреле 2022 года при активном «консультировании» со стороны подсудимой, в результате гражданка Киргизии получила необходимое ей разрешение на временное пребывание в стране. Однако, по сведениям пресс-службы суда, летом 2023 года брак официально признали фиктивным.
В итоге омичке за своеобразную помощь сестре назначено 3 года условно с двухлетним испытательным сроком, аналогичный приговор вынесен в отношении «супруга», с которого в доход государства взыскали «вознаграждение» за вступление в брак. Отношение осужденных к такому вердикту не обнародуется.