Омичка стала уголовницей за помощь сестре

«Суд установил, что в период с июня 2021 по декабрь 2022 года Козубуваева Н. А. (1980 г. р.), желая помочь своей сестре — гражданке Кыргызстана Хакимовой Д. — получить разрешение на временное проживание (РВП) в РФ по упрощенной схеме (без квоты), разработала план. Она предложила знакомому, Зубову И. (1962 г. р.), заключить с ее сестрой фиктивный брак за вознаграждение в 10 000 рублей», — приводятся некоторые детали дела в официальной публикации.