Знакомый рассказал о загадочной второй жене Усольцева, которую ищет СК

По делу о таинственно пропавшей семье Усольцевых опрошены десятки свидетелей. Но следователи до сих пор не смогли пообщаться со второй женой Сергея Усольцева, которая после развода вместе с их совместным сыном покинула страну. Почему женщина не идет на контакт, aif.ru рассказал Александр Дымов, знакомый и бывший коллега Усольцева.