Знакомый рассказал о загадочной второй жене Усольцева, которую ищет СК

Следователи не смогли установить местонахождение бывшей супруги и сына Сергея Усольцева, пропавшего с женой и малолетней дочкой в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. О Людмиле Усольцевой рассказал знакомый семьи.

Источник: Аргументы и факты

По делу о таинственно пропавшей семье Усольцевых опрошены десятки свидетелей. Но следователи до сих пор не смогли пообщаться со второй женой Сергея Усольцева, которая после развода вместе с их совместным сыном покинула страну. Почему женщина не идет на контакт, aif.ru рассказал Александр Дымов, знакомый и бывший коллега Усольцева.

«Людмила — да, барышня своеобразная, энергичная, подвижная. Да что ей собственно и говорить-то… сколько времени прошло», — поделился он мнением.

Поиски таинственно пропавшей семьи Усольцевых начались 30 сентября, когда в полицию обратился сын Ирины Даниил Баталов. Он сообщил, что его мать с супругом Сергеем и маленькой дочкой отправились 28 сентября в однодневный поход к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье и перестали выходить на связь.

Поиски пропавшей семьи стали самыми масштабными в регионе. В них приняли участие более тысячи волонтеров. Спустя более чем три месяца местонахождение Усольцевых остается неизвестным. СК придерживается версии, что с семьей произошел несчастный случай.