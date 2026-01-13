Знакомый рассказал о загадочной второй жене Усольцева, которую ищет СК

По делу о таинственно пропавшей семье Усольцевых опрошены десятки свидетелей. Но следователи до сих пор не смогли пообщаться со второй женой Сергея Усольцева, которая после развода вместе с их совместным сыном покинула страну. Почему женщина не идет на контакт, aif.ru рассказал Александр Дымов, знакомый и бывший коллега Усольцева.
«Людмила — да, барышня своеобразная, энергичная, подвижная. Да что ей собственно и говорить-то… сколько времени прошло», — поделился он мнением.
Поиски таинственно пропавшей семьи Усольцевых начались 30 сентября, когда в полицию обратился сын Ирины Даниил Баталов. Он сообщил, что его мать с супругом Сергеем и маленькой дочкой отправились 28 сентября в однодневный поход к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье и перестали выходить на связь.
Поиски пропавшей семьи стали самыми масштабными в регионе. В них приняли участие более тысячи волонтеров. Спустя более чем три месяца местонахождение Усольцевых остается неизвестным. СК придерживается версии, что с семьей произошел несчастный случай.