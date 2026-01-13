Ричмонд
Бывшая жена Усольцева могла отказаться общаться с СК РФ по совету адвоката

Экс-супруга пропавшего с семьей предпринимателя Усольцева не дала показания по делу. Следователи не смогли найти женщину, много лет назад покинувшую Россию. Почему бывшая жена Усольцева не выходит на связь, рассказал знакомый семьи.

Источник: Аргументы и факты

В СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что не могут связаться с проживающей в США бывшей женой Сергея Усольцева, таинственно пропавшего вместе с супругой Ириной и дочкой Ариной в Партизанском районе красноярского края. Почему женщина не идет на контакт, aif.ru рассказал Александр Дымов, знакомый и бывший коллега Усольцева.

Он отметил, что Людмила — достаточно своеобразная женщина.

«Думаю, она просто посоветовалась с адвокатом и не собирается общаться», — отметил он, подчеркнув, что с момента развода прошло много времени и бывшей жене, скорее всего, нечего рассказать следователям.

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых продолжает обрастать версиями и деталями. Двое взрослых и ребенок пропали 28 сентября прошлого года во время однодневного похода к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье. Их поиски стали самыми масштабными в Красноярском крае за последние годы.

Основной версией, которой придерживается СК, является несчастный случай. Кроме того, пользователи Сети активно обсуждают криминальную версию и вариант с побегом из страны. Что на самом деле произошло с Сергеем, Ириной и маленькой Ариной, остается неизвестным.