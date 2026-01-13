Бывшая жена Усольцева могла отказаться общаться с СК РФ по совету адвоката

В СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что не могут связаться с проживающей в США бывшей женой Сергея Усольцева, таинственно пропавшего вместе с супругой Ириной и дочкой Ариной в Партизанском районе красноярского края. Почему женщина не идет на контакт, aif.ru рассказал Александр Дымов, знакомый и бывший коллега Усольцева.