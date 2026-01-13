Бывшая жена Усольцева могла отказаться общаться с СК РФ по совету адвоката

В СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что не могут связаться с проживающей в США бывшей женой Сергея Усольцева, таинственно пропавшего вместе с супругой Ириной и дочкой Ариной в Партизанском районе красноярского края. Почему женщина не идет на контакт, aif.ru рассказал Александр Дымов, знакомый и бывший коллега Усольцева.
Он отметил, что Людмила — достаточно своеобразная женщина.
«Думаю, она просто посоветовалась с адвокатом и не собирается общаться», — отметил он, подчеркнув, что с момента развода прошло много времени и бывшей жене, скорее всего, нечего рассказать следователям.
История таинственного исчезновения семьи Усольцевых продолжает обрастать версиями и деталями. Двое взрослых и ребенок пропали 28 сентября прошлого года во время однодневного похода к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье. Их поиски стали самыми масштабными в Красноярском крае за последние годы.
Основной версией, которой придерживается СК, является несчастный случай. Кроме того, пользователи Сети активно обсуждают криминальную версию и вариант с побегом из страны. Что на самом деле произошло с Сергеем, Ириной и маленькой Ариной, остается неизвестным.