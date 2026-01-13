В Новосибирске троих мужчин осудили за мошенничество по «Пушкинской карте»

— Участники организованной группы приискивали среди круга знакомых лиц с полным балансом на «Пушкинских картах», давали инструкции по покупке билетов на фиктивные мероприятия, затем распределяли денежные средства, полученные от покупки билетов, между собой, — рассказали в пресс-службе.