В Новосибирске троих мужчин осудили за мошенничество по «Пушкинской карте»

Своими действиями они нанесли многомиллионный ущерб банку и Минкультуры РФ.

Источник: Комсомольская правда

Дзержинским районным судом Новосибирска вынесен приговор по делу о мошенничестве. Трех мужчин обвинили в махинациях с программой «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Участники организованной группы приискивали среди круга знакомых лиц с полным балансом на «Пушкинских картах», давали инструкции по покупке билетов на фиктивные мероприятия, затем распределяли денежные средства, полученные от покупки билетов, между собой, — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемые нанесли ущерб Министерству культуры РФ на сумму около 18 млн рублей и банку — свыше 11,5 млн рублей. Подсудимые частично компенсировали нанесенный ущерб.

Суд приговорил их к условному лишению свободы на срок от 3,5 до 4 лет, с испытательным сроком такой же продолжительности.