Мошенник-гастролёр из Омска похитил у жителей Приморья 4,5 млн рублей

Курьером оказалась 72-летняя горожанка, которую вскоре задержали. Деньги были изъяты и возвращены законному владельцу. В ходе допроса выяснилось, что сама пенсионерка ранее лишилась всех своих накоплений из-за той же преступной схемы. Отмечается, что злоумышленники вынудили её собирать деньги у других граждан.