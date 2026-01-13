Мошенник-гастролёр из Омска похитил у жителей Приморья 4,5 млн рублей

Полиция Приморья задержала серийного курьера мошенников, проживающего в Омской области. 18-летний злоумышленник ездил по регионам, где собирал деньги, полученные обманным путём, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморью.
«В Приморье его жертвами стали жители Уссурийска, Находки и Владивостока, а общий ущерб составил 4,5 млн рублей. Гастролёр задержан и дал признательные показания», — говорится в сообщении.
Одной из жертв стал пенсионер из Первореченского района Владивостока. Мужчина поверил звонку от «сотрудника силовой структуры», который убедил его «задекларировать» сбережения якобы для их спасения. В результате пенсионер передал 305 тысяч рублей женщине-курьеру.
Курьером оказалась 72-летняя горожанка, которую вскоре задержали. Деньги были изъяты и возвращены законному владельцу. В ходе допроса выяснилось, что сама пенсионерка ранее лишилась всех своих накоплений из-за той же преступной схемы. Отмечается, что злоумышленники вынудили её собирать деньги у других граждан.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, с начала 2026 года в России вступают в силу новые правила контроля денежных переводов, направленные на усиление борьбы с финансовым мошенничеством. Перечень признаков подозрительных операций увеличится вдвое — с 6 до 12. Соответствующие изменения закреплены приказом Банка России и станут обязательными для всех кредитных организаций.