Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенник-гастролёр из Омска похитил у жителей Приморья 4,5 млн рублей

Полиция пресекла схему, в которой пенсионерка вынужденно выступала курьером.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Приморья задержала серийного курьера мошенников, проживающего в Омской области. 18-летний злоумышленник ездил по регионам, где собирал деньги, полученные обманным путём, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморью.

«В Приморье его жертвами стали жители Уссурийска, Находки и Владивостока, а общий ущерб составил 4,5 млн рублей. Гастролёр задержан и дал признательные показания», — говорится в сообщении.

Одной из жертв стал пенсионер из Первореченского района Владивостока. Мужчина поверил звонку от «сотрудника силовой структуры», который убедил его «задекларировать» сбережения якобы для их спасения. В результате пенсионер передал 305 тысяч рублей женщине-курьеру.

Курьером оказалась 72-летняя горожанка, которую вскоре задержали. Деньги были изъяты и возвращены законному владельцу. В ходе допроса выяснилось, что сама пенсионерка ранее лишилась всех своих накоплений из-за той же преступной схемы. Отмечается, что злоумышленники вынудили её собирать деньги у других граждан.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, с начала 2026 года в России вступают в силу новые правила контроля денежных переводов, направленные на усиление борьбы с финансовым мошенничеством. Перечень признаков подозрительных операций увеличится вдвое — с 6 до 12. Соответствующие изменения закреплены приказом Банка России и станут обязательными для всех кредитных организаций.