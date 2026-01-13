Знакомые рассказали о состоянии матери убитой в Крыму 17-летней девушки

«Я общаюсь с мамой детей и пытаюсь хоть немного поддержать ее, мне очень страшно слышать все, что она рассказывает, как она плачет с утра до ночи. По просьбе мамы я буду помогать ее ребёнку, пока он находится в больнице, буду привозить все, что необходимо, так как мама не в силах сейчас присутствовать везде, а езда до больницы занимает около 4-х часов в одну сторону», — отметил он.