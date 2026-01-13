Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Знакомые рассказали о состоянии матери убитой в Крыму 17-летней девушки

4 января 17-летняя Эльвина ушла на свидание и больше не вернулась. Спустя несколько дней обгоревшее тело девушки нашли в канаве соседнего поселка. Знакомые рассказали, в каком состоянии находится мать убитой студентки.

Источник: Аргументы и факты

Убитая во время свидания в Крыму 17-летняя Эльвина жила с мамой и двумя младшими братьями. После ее смерти средний брат-инвалид попал в реанимацию. Знакомые семьи рассказали aif.ru, в каком состоянии сейчас находится мать убитой.

Напомним, свое 17-летие Эльвина отпраздновала 1 января. Спустя три дня она отправилась на свидание с новым знакомым. С 21-летним Дмитрием студентка познакомилась на сайте знакомств. Маме Эльвина в тот день сказала, что поехала к отцу в соседнее село. Сама она жила в селе Марьино.

Со свидания домой девушка уже не вернулась. Местные жители и волонтеры искали ее несколько дней. Спустя почти неделю после пропажи обугленное тело девушки было найдено в канаве на окраине соседнего поселка.

Предварительно, парень пригласил Эльвину покататься на его автомобиле, там они поссорились, после чего молодой человек убил девушку и попытался сжечь ее тело.

Знакомая семьи Ирина (имя изменено) в беседе с aif.ru сообщила, что мать убитой сильно переживает. Эту же информацию подтвердил местный волонтер Юрий, который и ранее помогал семье девушки.

«Я общаюсь с мамой детей и пытаюсь хоть немного поддержать ее, мне очень страшно слышать все, что она рассказывает, как она плачет с утра до ночи. По просьбе мамы я буду помогать ее ребёнку, пока он находится в больнице, буду привозить все, что необходимо, так как мама не в силах сейчас присутствовать везде, а езда до больницы занимает около 4-х часов в одну сторону», — отметил он.

Жители села организовали сбор помощи для семьи убитой девушки.

Ранее стало известно, что убитая на свидании в Крыму 17-летняя девушка оставила пророческий статус.