Знакомые рассказали о состоянии матери убитой в Крыму 17-летней девушки

Убитая во время свидания в Крыму 17-летняя Эльвина жила с мамой и двумя младшими братьями. После ее смерти средний брат-инвалид попал в реанимацию. Знакомые семьи рассказали aif.ru, в каком состоянии сейчас находится мать убитой.
Напомним, свое 17-летие Эльвина отпраздновала 1 января. Спустя три дня она отправилась на свидание с новым знакомым. С 21-летним Дмитрием студентка познакомилась на сайте знакомств. Маме Эльвина в тот день сказала, что поехала к отцу в соседнее село. Сама она жила в селе Марьино.
Со свидания домой девушка уже не вернулась. Местные жители и волонтеры искали ее несколько дней. Спустя почти неделю после пропажи обугленное тело девушки было найдено в канаве на окраине соседнего поселка.
Предварительно, парень пригласил Эльвину покататься на его автомобиле, там они поссорились, после чего молодой человек убил девушку и попытался сжечь ее тело.
Знакомая семьи Ирина (имя изменено) в беседе с aif.ru сообщила, что мать убитой сильно переживает. Эту же информацию подтвердил местный волонтер Юрий, который и ранее помогал семье девушки.
«Я общаюсь с мамой детей и пытаюсь хоть немного поддержать ее, мне очень страшно слышать все, что она рассказывает, как она плачет с утра до ночи. По просьбе мамы я буду помогать ее ребёнку, пока он находится в больнице, буду привозить все, что необходимо, так как мама не в силах сейчас присутствовать везде, а езда до больницы занимает около 4-х часов в одну сторону», — отметил он.
Жители села организовали сбор помощи для семьи убитой девушки.
Ранее стало известно, что убитая на свидании в Крыму 17-летняя девушка оставила пророческий статус.