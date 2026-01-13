Куда пропал Баумгертнер: все версии исчезновения бизнесмена РФ на Кипре

Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий», бизнесмен Владислав Баумгертнер, который по версии Forbes входил в список 25 самых высокооплачиваемых руководителей компаний России (24-е место), бесследно исчез на Кипре. Бизнесмен покинул свой дом в провинции Лимасол еще 7 января, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Криминалист Михаил Игнатов назвал версии произошедшего.
Официальное заявление в полицию подал один из сотрудников компании Баумгертнера после того, как бизнесмен перестал отвечать на многочисленные звонки и сообщения. Последний сигнал его мобильного телефона был зафиксирован в гористом прибрежном районе деревни Писсури, расположенной между Лимасолом и Пафосом.
Стал жертвой долговых обязательств.
В настоящее время кипрские правоохранители ведут активные поиски в прибрежной полосе и пещерах района Писсури. К операции привлечены дополнительные дроны с тепловизорами для обследования глубоких расщелин, недоступных для пеших групп. Параллельно с этим полиция опрашивает соседей бизнесмена и изучает записи с камер видеонаблюдения на выезде из его жилого комплекса в Лимасоле. Семья и официальные представители Баумгертнера пока воздерживаются от комментариев.
Игнатов не исключил, что бизнесмен мог стать жертвой преступления, связанного с финансовыми обязательствами. По его мнению, следствию необходимо детально изучить круг общения пропавшего на острове.
«В первую очередь следует изучить его последнюю деятельность на Кипре: с кем он общался, чем занимался, какие отношения имел с местными жителями или нашими земляками, которых там живет немало. Нужно понять, не перешел ли он кому-то дорогу. Если произошли криминальные события, важно выяснить, не задолжал ли он кому-то или, наоборот, кто-то ему, и не решили ли с ним расправиться, чтобы не отдавать долг. В первую очередь нужно проверять кипрский период жизни», — сказал Игнатов.
Скрылся в другой стране.
Эксперт также не исключил, что Баумгертнер мог скрыться в другой стране.
«Может быть, бизнесмен просто сел и уехал, оставив телефон, чтобы его не искали. Как вариант — затерялся в любой другой стране. Из Кипра можно улететь куда угодно, особенно если у него было двойное гражданство и, допустим, кипрский паспорт», — отметил Игнатов.
«Возможно, в этом и заключалась его цель: спрятаться от кого-то, чтобы не нашли… А может быть, всё банальнее — просто улетел к любовнице», — добавил криминалист.
При этом известно, что полицейские проверили списки пассажиров в аэропортах и портах республики. По состоянию на 12 января подтверждений того, что бизнесмен покинул остров законным путем, не найдено.
Был похищен с целью выкупа.
Кроме того, Игнатов оценил версию, что Баумгертнер был похищен с целью выкупа.
«Теоретически похищение ради выкупа возможно. Но если бы его похитили, то долго бы не держали. Буквально через день-два, максимум три, похитители уже выставили бы требования о выплате определенной суммы, чтобы могли увидеть его живым. Такую версию не исключаю, но, честно говоря, она маловероятна», — сказал Игнатов.
Он констатировал, если похищение все же было, то за Баумгертнером могли следить, а возможные похитители обладали о россиянине всей нужной информацией, в первую очередь финансовой.
«И разумеется, под подозрением может быть окружение бизнесмена: друзья, товарищи, партнеры по прошлому и нынешнему бизнесу. Просто люди, с которыми он общался, — соседи, которые много о нем знают: о его образе жизни, состоянии и финансовых возможностях. В первую очередь нужно “трясти” ближайший круг, потому что информация о нем могла утечь только оттуда», — подытожил Игнатов.
На сегодняшний день, по заявлению кипрских правоохранителей, основной рабочей версией исчезновения Баумгертнера остается происшествие в труднодоступной местности — несчастный случай.
Кто такой Баумгертнер.
Владислав Баумгертнер — известный российский топ-менеджер и предприниматель, чье имя тесно связано с историей компании «Уралкалий» и громким международным скандалом 2013 года.
Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» в периоды с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений.
Также в разные годы бизнесмен занимал посты генерального директора в компаниях Global Ports (портовый оператор) и Alevo Group (энергетика).
С 2020 года Баумгертнер является соучредителем и партнером компании HeadOffice, которая базируется на Кипре и занимается управлением семейными офисами.
Баумгертнер стал центральной фигурой в дипломатическом конфликте между Россией и Беларусью.
В августе 2013 года он был приглашен в Беларусь на переговоры с премьер-министром страны, однако после встречи был задержан в аэропорту. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями в рамках работы совместного трейдера — «Белорусской калийной компании».
Баумгертнер провел несколько месяцев в СИЗО КГБ Беларуси и под домашним арестом. Позже был экстрадирован в Россию, где уголовное дело против него было окончательно закрыто в 2015 году за отсутствием состава преступления.