Верховный суд оставил экс-главу КрАЗа Быкова в колонии на 20 лет

Верховный суд России отказался рассматривать кассационные жалобы на два приговора красноярскому бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову. В результате в силе остался окончательный срок наказания — 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Речь шла о попытке обжаловать два приговора, вынесенных в 2023 году. Кассационные жалобы были направлены в Верховный суд, однако не были переданы на рассмотрение президиума. Таким образом, возможность дальнейшего судебного пересмотра этих решений в российской юрисдикции фактически исчерпана.
Первый обвинительный вердикт по делу Быкова был вынесен в 2021 году. Тогда коллегия присяжных признала его виновным в организации убийств двух мужчин, совершённых в 1994 году. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.
В мае 2023 года последовал второй приговор. Бизнесмен был признан виновным в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Грабовского. Покушение произошло в 2004 году. По этому эпизоду суд назначил 11 лет колонии, а с учётом предыдущего приговора общий срок увеличился до 17 лет строгого режима.
В декабре 2023 года суд огласил третий приговор — по делу об организации и подстрекательстве к ещё одному убийству. Быкову было назначено 12 лет лишения свободы. Сложением наказаний окончательно определён срок в 20 лет колонии строгого режима.
В настоящее время осуждённый отбывает наказание в исправительной колонии № 9 в Республике Карелия. Его защита продолжает добиваться перевода в другое исправительное учреждение. Ранее адвокаты настаивали на изменении места отбывания наказания на колонию в Рязанской, Ярославской или Липецкой областях — ближе к месту проживания дочери, которая остаётся единственным близким родственником Быкова.
