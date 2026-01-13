Верховный суд оставил экс-главу КрАЗа Быкова в колонии на 20 лет

В мае 2023 года последовал второй приговор. Бизнесмен был признан виновным в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Грабовского. Покушение произошло в 2004 году. По этому эпизоду суд назначил 11 лет колонии, а с учётом предыдущего приговора общий срок увеличился до 17 лет строгого режима.