В Пенсильвании задержали мужчину с мумиями и черепами в сумке

По данным следствия, останки находились в доме и принадлежащем Герлаху хранилище. Часть костей была развешана, часть собрана по частям, отдельные черепа выставлены на полках. Как отметил окружной прокурор округа Делавэр Таннер Роуз, вместе с останками обнаружены мумифицированные кисти рук и ступни, а также скелетные фрагменты.
Следствие связывает арест с серией взломов на кладбище Маунт-Мориа в пригороде Филадельфии. По версии правоохранителей, Герлах проникал в мавзолеи и подземные хранилища, повреждая каменные кладки старых усыпальниц, чтобы добраться до останков. Помимо костей, полицейские нашли ювелирные изделия, которые, как предполагается, принадлежали похороненным. Прокурор сообщил, что мужчина признался в краже около 30 комплектов человеческих останков. Всего Герлаху предъявили порядка 300 обвинений, включая кражу, получение краденого и осквернение трупов. Также ему вменяются десятки эпизодов осквернения общественных памятников и исторических захоронений.
Ранее в Ейске неизвестные осквернили Доску Почёта с фотографиями участников Великой Отечественной войны и Героев России. Инцидент произошёл в январе, подозреваемый, 53-летний местный житель, пояснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а местные власти взяли расследование под контроль.
