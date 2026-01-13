В Пенсильвании задержали мужчину с мумиями и черепами в сумке

Следствие связывает арест с серией взломов на кладбище Маунт-Мориа в пригороде Филадельфии. По версии правоохранителей, Герлах проникал в мавзолеи и подземные хранилища, повреждая каменные кладки старых усыпальниц, чтобы добраться до останков. Помимо костей, полицейские нашли ювелирные изделия, которые, как предполагается, принадлежали похороненным. Прокурор сообщил, что мужчина признался в краже около 30 комплектов человеческих останков. Всего Герлаху предъявили порядка 300 обвинений, включая кражу, получение краденого и осквернение трупов. Также ему вменяются десятки эпизодов осквернения общественных памятников и исторических захоронений.